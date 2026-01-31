Sie schneidert, tanzt, trainiert mehrere Gruppen: Modedesignerin Mandy Weißmüller prägt den Karneval im Südharz auch über ihren eigenen Verein in Schwenda hinaus.

Schwenda/MZ. - Die ersten Karnevalserinnerungen haben sich ganz tief eingeprägt. „Da war dieser alte Saal - total verraucht“, erzählt Mandy Weißmüller. „Und dann die großen Gardemädchen: kurze Röcke, lange Beine - die sahen megaschön aus.“ Irgendwann in den 1980er Jahren war das, als Mandy so ins Schwärmen geriet. Und weil Opa und Oma, Mutti und Vati, Onkel und Tante und alle anderen Verwandten auch im Karneval aktiv waren, war es nur folgerichtig, dass auch Mandy Weißmüller diese Tradition aufgriff.