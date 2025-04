Dessau/MZ. - Die beiden ussurischen Bärenkinder im Tierpark Dessau haben die Namen Henriette und Heinrich erhalten. Das hat der Tierpark mitgeteilt.

Die beiden Kleinen wurden Anfang Januar geboren, wiegen derzeit etwa fünf Kilogramm und können von geduldigen Besuchern schon hin und wieder beobachtet werden, obwohl Kragenbären-Mutter Anastasia die putzmunteren Zwillinge noch gar nicht auf der großen Anlage toben lässt. „Das dauert noch einige Zeit, bis die Kleinen ihre Außenanlage erkunden können“, erklärte Tierparkleiter Jan Bauer.

Die Babys der Kragenbären haben endlich Namen und wurden von Tierarzt Thomas Held untersucht. Foto: Tierpark

Die Namen der kleinen Bären wurden mit Bezug auf das Haus Anhalt gewählt. „Heinrich nach dem ersten Fürsten von Anhalt, der vor rund 800 Jahren regierte. Henriette nach Henriette Amalie, die im 18. Jahrhundert den Grundstock für die Anhaltische Gemäldegalerie legte“, erklärt Bauer mit Verweis, dass in diesem Jahr das „H“ als Anfangsbuchstabe für die Namen des Tiernachwuchses an der Reihe sei. Roland Böhme, der Buchautor der Dessauer Tierparkchronik, hatte die historischen Fakten zu den Namen zusammengetragen.

Voraussichtlich zwei bis drei Jahre werden die kleinen Bären nun im Tierpark Dessau bleiben und aufwachsen. Den ersten Schritt haben Heinrich und Henriette mit Bravour genommen – den Gesundheitscheck bei Tierarzt Thomas Held, bei dem die Zwillinge gechipt und geimpft wurden.

Ihre Silvester 2021/2022 in Dessau geborenen Geschwister Fritz und Franz sind seit April vorigen Jahres in den Zoos in Augsburg in Bayern und im Kernhof in Niederösterreich zu Hause.