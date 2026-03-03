Hohe Energiepreise treiben die Wohnkosten nach oben. Doch Mieter können selbst auch etwas gegensteuern. Welche Schritte wirklich Geld sparen und wo Eigentümer handeln müssen.

Wittenberg/MZ. - Wenn die Nebenkostenabrechnung kommt, wird es in vielen Haushalten still am Küchentisch. Heizung, Warmwasser, Strom: Viele Mieter schauen inzwischen ganz genau hin. Was ist teurer geworden? Was lässt sich beeinflussen? Und vor allem: Wie geht es weiter? Energie ist längst kein Randthema mehr. Sie entscheidet mit darüber, ob Wohnen bezahlbar bleibt. Genau hier setzt ein Wittenberger Unternehmen an.