Wenn die Nebenkostenabrechnung kommt Was ein Immobilienprofi aus Wittenberg Mietern und Vermietern rät
Hohe Energiepreise treiben die Wohnkosten nach oben. Doch Mieter können selbst auch etwas gegensteuern. Welche Schritte wirklich Geld sparen und wo Eigentümer handeln müssen.
Aktualisiert: 03.03.2026, 09:51
Wittenberg/MZ. - Wenn die Nebenkostenabrechnung kommt, wird es in vielen Haushalten still am Küchentisch. Heizung, Warmwasser, Strom: Viele Mieter schauen inzwischen ganz genau hin. Was ist teurer geworden? Was lässt sich beeinflussen? Und vor allem: Wie geht es weiter? Energie ist längst kein Randthema mehr. Sie entscheidet mit darüber, ob Wohnen bezahlbar bleibt. Genau hier setzt ein Wittenberger Unternehmen an.