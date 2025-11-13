In Salsitz hat die Unternehmerin Miriam Thielsch das Weingut „Lahmer August“ gegründet. Und sie hat sich einiges vorgenommen.

Miriam Thielsch in ihrer Vinothek. Dort können Gäste einen besonders großen Korkenzieher begutachten.

Salsitz/MZ. - Miriam Thielsch ist sichtlich aufgeregt. Aktuell keltert ihr Wein in den neuen 1.000-Liter-Fässern. Im Februar des kommenden Jahres soll es die erste Jungweinprobe ihres neuen Weingutes geben. Dann sollen auf der Haynsburg mit vielen Gästen und Unterhaltung die ersten der voraussichtlich 3.500 Flaschen Riesling, Dornfelder, Weißburgunder und Portugieser probiert werden. „Das wird eine tolle Sache, so will ich die Weinkultur zurück in unser wunderschönes Elstertal bringen“, sagt sie vollmundig.