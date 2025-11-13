weather wolkig
Kurzfilm aus Lernzentrum Halle-Neustadt „Kamera läuft“: Wie Schüler aus Halle einen Kinotrailer nachdrehten

Jugendliche vom Lernzentrum Halle-Neustadt haben beim Filmcamp in Wettin den Kinotrailer zu „Chantal im Märchenland“ neu interpretiert. Mit Humor, Teamgeist und einer Nominierung beim Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt.

Von Hanna Schabacker 13.11.2025, 09:55
Stolze Gesichter auf dem Schulhof: Das Filmteam vom Lernzentrum Halle-Neustadt zeigt die Pokale für seinen Kurzfilm „Chantal im Saaleland“. Bald folgt noch die offizielle Ehrung durch die Schulleitung. (Foto: Hanna Schabacker)

Halle (Saale)/MZ. - Als Angelina auf dem Rollwagen liegt und „in den Spiegel gezogen“ werden soll, ist allen klar: Jetzt muss es sitzen. Ein Kasten, ein Brett, etwas Tape und Mut. „Ich hatte ein bisschen Angst“, sagt sie. In „Chantal im Saaleland“ spielt Angelina die Chantal, Zeynep ist die beste Freundin Emma.