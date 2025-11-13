Im Haus der Wohnhilfe in Wittenberg hat es einen heftigen Knall gegeben. Spuren sind gesichert, aber was im Einzelnen passiert ist an jenem Novemberabend, muss noch aufgeklärt werden.

Die Explosion muss sehr stark gewesen sein, denn zwei Metallstäbe sind aus dem Geländer gerissen und der Handlauf ist hochgedrückt worden.

Wittenberg/MZ. - Eine böse Überraschung erwartet Berndt Dürholt, als er am Morgen des 6. November im Haus der Wohnhilfe in Wittenberg seinen Dienst antritt. Er ist Sozialassistent beim Diakonischen Werk im Kirchenkreis Wittenberg. In dem Block im Teucheler Weg bietet die Einrichtung Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, Unterkünfte. Zwischen 60 und 70 Personen leben den Angaben zufolge in den Wohneinheiten in vier Aufgängen; es gibt auch ein Nachtasyl.