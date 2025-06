Haus der Wohnhilfe in Wittenberg: Letzter Halt vor der Straße

Obdachlosigkeit in Wittenberg

Heiko Knabe wohnt seit drei Jahren in der Unterkunft im Teucheler Weg.

Wittenberg/MZ. - Ein Bett, ein Fernseher, ein kleines Schränkchen. In ihrem Zimmer im Wittenberger Haus der Wohnhilfe hat sich Rona Schmidt, so meint sie selbst, eigentlich schon ganz gut eingerichtet. Die 63-Jährige, die eigentlich anders heißt, wohnt seit knapp sechs Wochen in der Unterkunft im Teucheler Weg.