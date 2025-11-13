Im „Shamrock“ im ehemaligen Dessauer Ratskeller findet ab Freitag, 14. November, bis 30. Dezember ein Weihnachtsmarkt und eine Livemusik-Reihe statt. Wie es dazu kam.

Woodstock in Dessau - Warum das „Shamrock“ 46 Tage Livemusik in Folge plant und eine Simson verlost

Die Simson gibt es bei der Weihnachts-Tombola im Shamrock zu gewinnen.

Dessau/MZ - 46 Tage Frieden und Musik. So lautet das Motto der Livemusik-Reihe, die vom 14. November bis 30. Dezember im Shamrock im Dessauer Ratskeller stattfinden wird. Das berichtet Betreiberin Melina Wohlgemuth. Angelehnt ist das Motto an jenes vom Woodstock Festival 1969. Damals hieß es: Three Days of Peace and Music.