In der Bad Dürrenberger „Stadt-Apotheke“ hat die Zukunft Einzug gehalten: Ein robotisches Warenlager sortiert, prüft und liefert Medikamente vollautomatisch – und entlastet so das Team rund um Inhaber Nils Förster. Was sich der Apotheker von der Modernisierung erhofft.

Von Sebastian Meyer 13.11.2025, 09:16
Das vollautomatische Warenlager hilft Nils Förster und seinen Mitarbeitern in vielen Bereichen der alltäglichen Arbeit.
Das vollautomatische Warenlager hilft Nils Förster und seinen Mitarbeitern in vielen Bereichen der alltäglichen Arbeit. (Foto: Sebastian Meyer)

Bad Dürrenberg/MZ. - Apotheker Nils Förster tippt auf einem Bildschirm einer großen Maschine in den Lagerräumen seiner „Stadt-Apotheke“ in Bad Dürrenberg. Mit ein paar Klicks wählt er aus, welche Medikamente er benötigt. Mit einem weiteren Klick bestätigt er seine Auswahl. Sekunden später bewegt sich ein robotischer Arm in der Anlage, sammelt die Medikamente zusammen und legt sie an den ausgewählten Ablageort. Durch eine Glasscheibe kann der Maschine beim Arbeiten zugesehen werden.