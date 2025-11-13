In der Bad Dürrenberger „Stadt-Apotheke“ hat die Zukunft Einzug gehalten: Ein robotisches Warenlager sortiert, prüft und liefert Medikamente vollautomatisch – und entlastet so das Team rund um Inhaber Nils Förster. Was sich der Apotheker von der Modernisierung erhofft.

Ein Roboter packt mit an: Wie Nils Förster seine Apotheke in Bad Dürrenberg für die Zukunft ausrichten will

Das vollautomatische Warenlager hilft Nils Förster und seinen Mitarbeitern in vielen Bereichen der alltäglichen Arbeit.

Bad Dürrenberg/MZ. - Apotheker Nils Förster tippt auf einem Bildschirm einer großen Maschine in den Lagerräumen seiner „Stadt-Apotheke“ in Bad Dürrenberg. Mit ein paar Klicks wählt er aus, welche Medikamente er benötigt. Mit einem weiteren Klick bestätigt er seine Auswahl. Sekunden später bewegt sich ein robotischer Arm in der Anlage, sammelt die Medikamente zusammen und legt sie an den ausgewählten Ablageort. Durch eine Glasscheibe kann der Maschine beim Arbeiten zugesehen werden.