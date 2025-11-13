32 Seiten voller Einwände gegen die Windkraft verfasst ein Anwalt - engagiert von Bürgern aus Annaburg. Planer Heinrich Perk fand während der Abwägung des Flächenplans deutliche Worte.

„Da fehlen mir die Worte“ – Planer hält gegen Kritik an Windenergieflächen

Ein Bild vom neuen Windpark im nahe gelegenen Zahna-Elster im Sommer 2025.

Annaburg/MZ. - Recht eintönig gestaltete sich das jüngste Treffen des Bauausschusses Annaburg. Länger als zwei Stunden ging es um den sogenannten Abwägungsbeschluss – also die Bewertung und Berücksichtigung von Einwänden gegen den Flächenplan Windenergie. Heinrich Perk vom Köthener Planungsbüro stellte Belange von öffentlichen Trägern vor. Und auch die von Bürgern sowie von einem Anwalt.