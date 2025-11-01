Peter Kerz erklärt im Interview, warum die Stadt Annaburg neue Flächen für Windräder ausweisen muss – und was passieren würde, wenn die Stadt einfach nichts tut.

Warum sich Annaburg nicht gegen die Windräder wehren kann

Peter Kerz ist in Annaburg unter anderem für das Thema Windkraft zuständig.

Annaburg/MZ. - Die Windkraftanlagen, die nach Annaburg kommen sollen, beschäftigen viele Bürgerinnen und Bürger. An vielen Stellen sorgen sie für Ablenung. Im Interview mit MZ-Redakteurin Manuela Müller erklärt Peter Kerz von der Bauverwaltung Annaburg welchen Handlungsspielraum die Stadt hat – und was passieren würde, wenn sie nichts tut.