Interview mit Peter Kerz Warum sich Annaburg nicht gegen die Windräder wehren kann
Peter Kerz erklärt im Interview, warum die Stadt Annaburg neue Flächen für Windräder ausweisen muss – und was passieren würde, wenn die Stadt einfach nichts tut.
01.11.2025, 11:35
Annaburg/MZ. - Die Windkraftanlagen, die nach Annaburg kommen sollen, beschäftigen viele Bürgerinnen und Bürger. An vielen Stellen sorgen sie für Ablenung. Im Interview mit MZ-Redakteurin Manuela Müller erklärt Peter Kerz von der Bauverwaltung Annaburg welchen Handlungsspielraum die Stadt hat – und was passieren würde, wenn sie nichts tut.