Am 29. Dezember treffen sich Rückkehrer, Wechselwillige, Interessierte und Unternehmen im Outlet Brehna-Center in Brehna zum Rückkehrertag. Es geht um die Zukunft und Jobchancen.

Diana Schöne, Silvio Lampe (beide EWG) und Robin Lippold vom Outlet Center sowie Katja Detzner (SAW) laden zum Rückkehrertag ein.

Brehna/MZ. - Wenn das alte Jahr langsam ausklingt, fragen sich viele: Weitermachen wie bisher – oder doch etwas ändern? Genau dort setzt der Rückkehrertag am Montag, 29. Dezember, an. Zwischen 10 und 13 Uhr laden die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld (EWG), die Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt Ost sowie weitere Partner in das Center „Halle Leipzig The Style Outlets“ nach Brehna ein – mit einem Mix aus Jobmesse, Austauschplattform und Einkaufserlebnis.