Die Widab stellt einen Änderungsantrag zum Haushaltskonsolidierungskonzept, der im Bildungsausschuss auf Zustimmung stößt: Statt Spielplätze in Aschersleben potenziell zu reduzieren, wird ein Konzept gefordert.

Wenn es nach dem Bildungsausschuss geht, soll eine mögliche Reduzierung von Spielplätzen in Aschersleben vermieden werden.

Aschersleben/MZ - Es ist der Punkt 30 auf der Liste. Einer Liste, die die Maßnahmen aufführt, mit deren Hilfe der Haushalt der Stadt Aschersleben bis 2034 aus den roten Zahlen herausgeführt werden soll. „Überarbeitung des Spiel- und Bolzplatzkonzeptes und gegebenenfalls Reduzierung der Anzahl der Spielplätze“ heißt es in diesem Punkt 30. Ausdrücklich nicht betroffen sind die Spielplätze in den Ortsteilen, die sollen erhalten bleiben. Mit der Umsetzung im kommenden Jahr erhofft sich die Stadt eine jährliche Einsparung von 5.000 Euro.