Die Schneiderin Traudel Simon in Wittenberg kann nicht nur einen runden Geburtstag feiern. Sie begeht zudem ein Berufsjubiläum. Was das mit Stoff und Nadel zu tun hat.

Traudel Simon wird 80 - Was sie jung hält

Auch wenn man es ihr nicht ansieht: Traudel Simon wird 80. Und seit 60 Jahren ist sie Schneiderin – bis heute macht ihr die Arbeit Freude und noch immer nutzt sie eine Veritas-Nähmaschine, die sie zu ihrer Gesellenfreisprechung von ihrer Patentante bekam.

Wittenberg/mz. - Dass Nähen glücklich macht, finden ja manche, es gibt diesen Spruch auch aufgedruckt. Nähen scheint aber auch jung zu halten, ein Beispiel für diese Theorie ist Irmtraud Simon, die von allen nur Traudel genannt wird: Die Wittenbergerin feiert an diesem Sonntag, 16. November, ihren 80. Geburtstag.