Auch das noch: HCB kassiert Heimpleite gegen das Schlusslicht

Naumburg. - Die eh schon unbefriedigende Regionalliga-Saison des HC Burgenland hat mit einer Heimniederliga gegen den Tabellenletzten einen weiteren Tiefpunkt erreicht. „Die Verunsicherung ist überall spürbar. Am Willen hat es nicht gelegen, aber wir machen zu viele einfache Fehler“, meinte Trainer Fabian Kunze nach dem 27:29 am Samstagabend gegen den HC Aschersleben im Naumburger Euroville.