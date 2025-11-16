Zu teuer und zu wenig durchdacht, kritisiert Karsten Jauck die Sanierung des Bauhofs in Bad Dürrenberg. Seine Frage: Wer soll die neuen Räume eigentlich nutzen?

Stadtrat versucht Sanierung des Bauhofs in Bad Dürrenberg auf Eis zu legen

Bad Dürrenberg/MZ. - Die Sanierung und Neugestaltung des Bauhofs lässt Stadtrat Karsten Jauck (Pro Bad Dürrenberg) keine Ruhe. Im jüngsten Hauptausschuss der Stadt Bad Dürrenberg und damit der letzten Sitzung vor dem beschließenden Stadtrat in der kommenden Woche, hat er noch einmal versucht, das Vorhaben zumindest vorläufig auf Eis zu legen – allerdings erfolglos.