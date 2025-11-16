Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier wünscht sich künftig einen Neujahrsempfang, um verdienstvolle Bürger auszuzeichnen. Wann, wie und wo der stattfinden könnte, ist derzeit jedoch noch offen.

Die Stadträte im Seeland diskutieren über einen möglichen Neujahrsempfang für die Stadt - und unter welchen Rahmenbedingungen der stattfinden könnte.

Seeland/MZ - Wird es künftig auch im Seeland einen Neujahrsempfang geben? Ausschuss- und Stadtratssitzungen wurden genutzt, um den von Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) eingebrachten Vorschlag zu besprechen. „In vielen Städten ist es eine Tradition, einen Neujahrsempfang durchzuführen, um verdiente Bürger und Firmen auszuzeichnen und damit auch eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen“, erklärte Käsebier und meinte: „Nach dem 15-jährigen Bestehen der Stadt Seeland empfinde ich es mehr als an der Zeit, hier auch solch eine Tradition einzuführen.“