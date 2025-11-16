Ehrung für verdienstvolle Bürger Stadträte diskutieren: Soll das Seeland einen Neujahrsempfang bekommen?
Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier wünscht sich künftig einen Neujahrsempfang, um verdienstvolle Bürger auszuzeichnen. Wann, wie und wo der stattfinden könnte, ist derzeit jedoch noch offen.
Seeland/MZ - Wird es künftig auch im Seeland einen Neujahrsempfang geben? Ausschuss- und Stadtratssitzungen wurden genutzt, um den von Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier (parteilos) eingebrachten Vorschlag zu besprechen. „In vielen Städten ist es eine Tradition, einen Neujahrsempfang durchzuführen, um verdiente Bürger und Firmen auszuzeichnen und damit auch eine Wertschätzung zum Ausdruck zu bringen“, erklärte Käsebier und meinte: „Nach dem 15-jährigen Bestehen der Stadt Seeland empfinde ich es mehr als an der Zeit, hier auch solch eine Tradition einzuführen.“