Heimatvereine von Kayna, Würchwitz und Geußnitz arbeiten an einem gemeinsamen Sagenweg. Was der Kleefestverein als nächstes geplant hat.

Ein beliebtes Wanderziel in der Region sind die Märchenlöcher zwischen Kayna und Lobas. Das ist ein sagenumwobener Ort.

Kayna/MZ - Der Wonnemonat Mai lockt ins Grüne. So gibt es auch in der Region zahlreiche Wandermöglichkeiten. Mit Hilfe einer gemeinsamen Initiative von gleich drei Heimatvereinen aus dem Zeitzer Umland soll das Wegenetz für Wanderer weiter ausgebaut werden. So haben der Heimatverein Drei Eichen Geußnitz, der Kleefestverein Würchwitz und der Heimatverein Barbarossa Kayna einen Sagenweg durch das Schnaudertal initiiert. Schon im Juni sollen Holztafeln und Sitzgruppen aufgestellt werden. Die Stadt Zeitz stellt für den Wanderweg 64.300 Euro zur Verfügung. Die Vereine sammeln noch Spenden für neue Wegweiser.