Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/MZ. - Er war am Samstag sinnbildlich für den Jubilar, der Himmel über dem Atrium des Umweltbundesamtes. Mal hatte man den Verdacht, dass es bei dichter Bewölkung gleich anfangen zu regnen würde. Dann riss der Himmel blauweiß auf, um sich dann wieder etwas zu verdunkeln. 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert, ist das Umweltbundesamt (UbA) jetzt alt. Wie bei jedem Jubilar in diesem Alter hat es in der Regel abwechselnd gute und schlechte Zeiten gegeben. Ausgerechnet der 50. Geburtstag steht von außen betrachtet nicht unter dem besten Stern. Den zahlreichen Besuchern sollte das zum anberaumten Bürgerfest im und rund um das Umweltbundesamt im Dessauer Gasviertel nicht die Feierlaune verderben. Der amtierende Uba-Präsident Dirk Messner wies jedoch gleich selbst proaktiv daraufhin, dass er und nicht alle der rund 1.100 Mitarbeiter am Dessauer Hauptdienstsitz der Behörde lange mitfeiern könnten. Mutmaßliche Scheinprojekte zur Reduzierung von CO2-Emmisionen, vor allem in China, die vom Umweltbundesamt genehmigt wurden, machen aktuell in den Medien die Runde. „Wir werden auch in unserem eigenen Interesse die Sache aufklären und Licht ins Dunkel bringen“, verspricht Messner.