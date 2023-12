In der Gemeinde Meineweh sind zwei Ortsteile besonders vom Krach der Autobahn 9 betroffen. Welche Auswirkungen jetzt erfasst worden sind und wann eine Lärmschutzwand kommt.

Leben an der A 9 im Burgenlandkreis

Schleinitz/MZ. - Die Bewohner des Meineweher Ortsteils Schleinitz müssen in Bezug auf den Schutz vor Lärm durch die an ihrem Dorf vorbeiführende Autobahn 9 auch weiter geduldig sein. Die schon vor Jahren im Zusammenhang mit der sogenannten EU-Lärmkartierung durch den Gemeinderat geforderte Lärmschutzwand lässt weiter auf sich warten. Erst in den Jahren 2025/2026 ist mit einem Baubeginn für die Schutzeinrichtung zu rechnen, teilt die Autobahn GmbH auf eine entsprechende Anfrage der MZ mit.