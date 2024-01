Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Kleinhelmsdorf/MZ. - Und plötzlich steht da noch ein Traktor: Bei Kleinhelmsdorf hat sich am Mittwochmorgen ein Lkw-Fahrer aus Amberg (Bayern) selbst in den vorübergehenden Stillstand manövriert. Während Berufskollegen die von Bauern mit Traktoren blockierte Auffahrt auf die Autobahn 9 in Richtung München links liegen ließen und ihre Fahrt über Landstraßen fortsetzten, wollte der Amberger mit dem Kopf durch die Wand. Er fuhr von der Landesstraße 198 aus einfach über die Ausfahrt der Anschlussstelle Droyßig in Richtung Einfädelspur. Weit kam er jedoch nicht. Am Beginn des Beschleunigungsstreifens hatten die Landwirte einen weiteren Traktor platziert. An dem kam der Laster nicht vorbei. Die Polizei war gleich zur Stelle. Sie nahm Fahrer und Laster sofort genauer unter die Lupe.