Zeitz/MZ. - In Zeitz häufen sich Müll und Schmierereien. Alle, die das ärgert, können einen Beitrag leisten für mehr Ordnung und Sauberkeit: Am Samstag, 13. April, findet der Frühjahrsputz in Zeitz statt. In der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr soll dann Unrat, der sich in den letzten Monaten auf den Straßen und Gehwegen sowie in den Parks und Grünanlagen angesammelt hat, von den hoffentlich zahlreichen fleißigen Helfern beseitigt werden.

Bereits bei Ausgabe der Hilfsmittel, die am Treffpunkt am Rathaus erfolgt, klärt das Team der Verwaltung mit den Helferinnen und Helfern ab, wo sie die gefüllten Müllsäcke abstellen sollen, erläutert Pressesprecher Lars Werner, so dass die Mitarbeiter des Stadtreinigungs- und Servicebetriebs Zeitz (SSBZ) diese einsammeln können. „Bei der Rückgabe der Hilfsmittel und somit nach getaner Arbeit, können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Rathaus auch noch stärken“, so Werner, „denn die Stadt hält ab circa 11.30 Uhr einen kleinen Imbiss für die Helferinnen und Helfer bereit.“

Koordiniert wird der Frühjahrsputz „Gemeinsam für ein sauberes Zeitz“ auch in diesem Jahr vom Team des Sachgebietes Ordnung und Sicherheit der Stadt Zeitz. „Wir legen keinen Wert darauf, dass die Aktion ausschließlich am besagten Samstag durchgeführt werden muss. Wer an diesem Tag keine Zeit findet, aber gern etwas für die Sauberkeit tun möchte, bekommt von uns ebenfalls Unterstützung“, betont der Verantwortliche Jens Staate. „Wichtig ist nur, dass man sich bei uns meldet und wir alles weitere gemeinsam absprechen können.“

Kontakt Jens Staate: Telefon 03441/8 32 40 oder per Mail [email protected]. Der Frühjahrsputz findet regelmäßig statt.