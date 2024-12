Geschichten aus Zeitz Mit der Sojus-Rakete kam der Weihnachtsmann auf den Zeitzer Neumarkt

Menschenmassen kamen zu DDR-Zeiten, wenn der Weihnachtsmarkt in Zeitz eröffnet wurde. Erinnerungen gibt es auch an Spielzeuggeschenke. Was es mit der rosafarbenen Emma auf sich hat.