In Zeitz starb Mitte Januar ein Mensch in einem brennenden Lkw. Die Polizei schließt nach bisherigem Ermittlungsstand ein Verbrechen aus.

Leichnam identifiziert: Jetzt ist klar, wer der Tote in der Fahrerkabine war

Nach Lkw-Brand in Zeitz

In der Fahrerkabine des Lkw kam in der Nacht zum Sonntag, 19. Januar, in Zeitz ein Mensch ums Leben.

Zeitz/MZ/ank - Bei der Person, die vor gut eineinhalb Wochen bei einem Lkw-Brand in der Alten Werkstraße in Zeitz ums Leben kam, handelt es sich um den Fahrer des Lasters. Das teilte am Mittwoch die Polizeiinspektion Halle auf Anfrage der MZ mit.

Der Mann sei 57 Jahre alt gewesen und ungarischer Staatsbürger. Die Untersuchung des Leichnams habe keine Hinweise zutage gefördert, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte.

Brandursache weiter ungeklärt

Die Ermittlungen haben zudem ergeben, dass das Feuer im Fahrzeuginnenraum des Lkw, also in der Fahrerkabine, ausgebrochen ist. „Eine Inbrandsetzung durch Dritte kann ausgeschlossen werden“, heißt es wörtlich. Eine technische Ursache, zum Beispiel ein Kurzschluss im Fahrzeug, hätten die Ermittler bisher nicht feststellen können. Der Brand hatte sich in der Nacht zum Sonntag, 19. Januar, ereignet.