Zeitz/MZ. - Der Fahrer eines Lkw konnte nach einem Feuer im Führerhaus des Fahrzeugs nur noch tot geborgen werden. Um 0.23 Uhr war die Zeitzer Feuerwehr zu dem Brand in die Alte Werkstraße alarmiert worden.

Die Ortswehren Zeitz, Aue-Aylsdorf und Geußnitz sowie der Einsatzleitdienst der hauptamtlichen Kräfte rückten zum Brand eines Lkw in die Unterstadt aus. Einsatzleiter war Oberbrandmeister Tobias Becker. In der Alten Werkstraße, wo das Führerhaus des Fahrzeugs brannte, wurde sofort mit den Maßnahmen zur Brandbekämpfung begonnen, wie Oberbrandmeister Frank Hoffmann vom Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz sagt. „Leider kam für den Insassen des Lkw jede Hilfe zu spät.“

Toter in Zeitz noch nicht identifiziert

Die Polizei bestätigt den tragischen Ausgang des Brands. Demnach hatte jemand Rauch bemerkt, der aus der Fahrerkabine eines geparkten Sattelzugs drang und nach vergeblichen Hilfeversuchen sofort die Polizei und die Feuerwehr verständigt. „Die Einsatzkräfte öffneten die Kabine und löschten den Brand“, so Polizeisprecher Alexander Junghans von der Polizeiinspektion Halle. „Im Inneren wurde eine bislang noch nicht identifizierte Person aufgefunden.“

Trotz des sofortigen Einsatzes der Feuerwehr kam für den Insassen des Lkw jede Hilfe zu spät. Feuerwehr Zeitz

Ein Notarzt stellte den Tod des Insassen fest. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar, die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden am Sattelzug könne noch nicht beziffert werden. „Der Brandort wurde abgesperrt, und Kriminaltechniker waren zur Spurensicherung im Einsatz“, so Junghans.

Zweiter Einsatz für Zeitzer Feuerwehr

Für die Zeitzer Feuerwehr war mit diesem schockierenden Einsatz die Nacht aber noch nicht zu Ende. Noch während des laufenden Einsatzes an der Alten Werkstraße wurde ein weiterer Brand gemeldet.

In der Forststraße brannte am frühen Sonntagmorgen ein Müllbehälter. Foto: Feuerwehr Zeitz

„Diesmal ging es um einen Müllbehälterbrand in der Forststraße“, so Frank Hoffmann. „Insgesamt waren die Feuerwehren bis gegen 5 Uhr am Sonntagmorgen im Einsatz.“ Auch zu diesem Brand in der Forststraße hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.