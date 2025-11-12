Offene Stellen gibt es nicht nur am Zeitzer Gymnasium.

Zeitz/MZ. - Der Lehrermangel bleibt ein Dauerbrenner in Sachsen-Anhalt. Im Zeitzer Gymnasium fehlt aktuell mindestens ein Lehrer für Physik und Unterricht fällt aus, so berichten Eltern der MZ. In der aktuellen Runde der Stellenausschreibung des Landes Sachsen-Anhalt wird für das Geschwister Scholl-Gymnasium Zeitz ein Lehrer für Deutsch und Sport gesucht. Insgesamt schreibt das Landesschulamt 351 offen Lehrer-Stellen aus, wobei laut Internetseite 362 Einstellungsmöglichkeiten vorhanden sind. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 31. Januar.