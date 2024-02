Zeitzer Innenstadthändler laden zum Frühlingszauber in der City ein. Am 24. März gibt es den zweiten Kreativmarkt. Was eine Altenpflegerin damit zu tun hat.

Katrin Gluth arbeitet kreativ und stellt ihre Arbeiten zum zweiten Mal auf dem Kreativmarkt in Zeitz aus. Dieser findet am Sonntag, 24. März, von 13 bis 18 Uhr auf dem Rosmarkt statt.

Zeitz/MZ. - Frühlingszauber in der Innenstadt – so lautet das Motto unter dem die Zeitzer Einzelhändler der City am Wochenende vom 23. und 24. März einladen. „Wir öffnen am Samstagnachmittag bis 16 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr unsere Geschäfte. Dazu bieten wir an beiden Tagen ein buntes Programm aus Show, Live-Musik und verschiedene Mitmachaktionen für Kinder an“, sagt Manuela Noack-Schwede als Händlerin in der Innenstadt. Zum zweiten Mal soll es an diesem Wochenende vor Ostern einen Kreativmarkt geben, und zwar im Rahmen des Frühlinszaubers am Sonntag.

„Wir hatten das Event in der Adventszeit ausprobiert und konnten uns über eine tolle Resonanz freuen. Jetzt also die zweite Auflage“, fährt Manuela Noack-Schwede fort. So gibt es aktuell 18 Anmeldungen für den Kreativmarkt. Die Palette reicht von Ton- und Töpferwaren über Osterdekoration, Geschenken, Gehäkeltem und Gestricktem bis zu Taschen und Karten. „Unser Motto heißt ,Handgemacht' und da gibt es sehr viel, alles Unikate“, freut sich die Unternehmerin.

Eine der Ausstellerinnen ist Katrin Gluth mit ihrer Kreativecke. „Die Premiere in der Adventszeit hat mir sehr gut gefallen, deswegen bin ich wieder dabei“, sagt sie. Die 44-Jährige wohnt in Zeitz und arbeitet in der Altenpflege. Als ihr 20-jähriger Sohn auszog, hatte sie Platz, um sich im ehemaligen Kinderzimmer ein Reich zum Basteln und kreativ sein einzurichten. „Gebt mir ein Stück Papier und ich gestaltet etwas Schönes daraus“, sagt sie. So entstehen einmalige Postkarten und Verpackungen, Geschenkeboxen und Türkränze und passend zu Ostern viel Dekoration. Stolz zeigt sie einen recht großen Osterhasen in 3-D-Optik. „Er besteht aus 13 Blatt Papier. Ich habe das Papier gestanzt, geschnitten und zum Hasen zusammengesetzt und festgeklebt“, erklärt sie ihre Arbeitsweise am Modell.

Vor Ostern arbeitet sie mit Gießformen, gießt dabei Osterhasen aus Keraflott, gestaltet und wachst die Figuren.

Formen, Farben, Bastelmaterial, Papier und vieles mehr bezieht sie über einen Direktvertrieb. „Ich arbeite seit vier Jahren damit und bin von der Qualität sehr überzeugt. Alle Farben und Marialien sind aufeinander abgestimmt“, sagt Katrin Gluth. In ihrem Arbeitszimmer hat sie viele Vorlagen, Stempelsets und Modelle, zwei Stanzmaschinen und mehr als 50 Farben. „Ich bastele sehr gern damit und je nach meiner Stimmung, ob ich lustig oder traurig bin, so sieht auch mein Werk am Ende aus“, verrät die 44-Jährige. Inzwischen bietet sie Workshops an, wie zum Beispiel zum Kindergeburtstag oder in einer geselligen Mädelsrunde. Auch bei ihrem Job in der Stiftung Seniorenhilfe kann sie ihre Kreativität ausleben.

„Oft probiere ich Sachen zu Haus aus und wenn es gut funktioniert, biete ich sie dann den Bewohnerinnen und Bewohnern an und wir basteln gemeinsam. Ein Mann hat mal zu mir gesagt, da muss ich erst ins Heim ziehen, um Basteln zu lernen und darüber haben wir gemeinsam gelacht“, erzählt Katrin Gluth. Jetzt freut sie sich also auf den Kreativmarkt. Natürlich gibt es eine Woche vor Ostern jede Menge Motive mit Hasen und Eiern. „Ich freue mich darauf, mit anderen Erfahrungen und kreative Ideen auszutauschen“, sagt Katrin Gluth.

Anmeldungen für den Kreativmarkt bis zum 8. März in DuftZeitz möglich.