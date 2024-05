Weitere Sicherungen am ehemaligen Fürstenhof seien derzeit nicht nötig, heißt es von der Stadtverwaltung.

Keine Einsturzgefahr am Kleefeldplatz in Zeitz

Der Anblick des Fürstenhofs am Kleefeldplatz in Zeitz ist trostlos. Das Haus ist vom Verfall gezeichnet, die Dachgaube stürzt fast ein.

Zeitz/MZ. - Während immer noch so mancher Zeitzer besorgt zu der Gaube mit den beiden Fenstern schaut, die sich augenscheinlich bedrohlich senkt, kommt aus dem Rathaus erst einmal Entwarnung. Akute Einsturzgefahr bestehe am Fürstenhof am Zeitzer Kleefeldplatz nicht. Das bestätigte auch Oberbürgermeister Christian Thieme (CDU), nachdem sich ein Baufachmann das Objekt angesehen habe. „Wir müssen derzeit keine weiteren Maßnahmen ergreifen, auch nicht mehr absperren“, sagte er, „es geht keine akute Gefahr von dem Gebäude aus.“

Die Stadt hat bereits den direkten Bereich um das mittlerweile stark verfallene Baudenkmal gesperrt. Es bestand, so hieß es auf Anfrage, aber noch keine Notwendigkeit für eine Ersatzvornahme. Zuständig dafür, das Objekt zu sichern und letztendlich zu erhalten, wäre in jedem Fall der Eigentümer. Und das ist nicht die Stadt Zeitz. Eines wurde aber wohl bei der Inaugenscheinnahme deutlich: Ein Erhalt könnte durchaus lohnenswert sein. Wenn das auch nicht unbedingt für die oberen Geschosse gelte, so hätten die unteren wohl nicht nur Standfestigkeit, sondern auch den Charme der „alten Zeit“.