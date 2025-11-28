Rätsel um die Automaten GmbH in Zeitz ist schnell gelöst. Leser haben viele Erinnerungen an Cafés in Zeitz und erzählen aus ihrer Kindheit. Was das mit der Wendischen Straße zu tun hat.

Kaiserhof-Rätsel gelöst: Wo es einst in Zeitz Cafés und die Automaten GmbH gab

Die in Chemnitz ansässige „Kaiserhof-Automat GmbH“ betrieb auch in Zeitz ein Geschäft. Nur wo genau sich dieses befand war zuerst unklar.

Zeitz/MZ. - Die Zeitzer Kaffeehauskultur brachte viele Leserinnen und Leser dazu, in ihren Erinnerungen zu kramen. Oft solche Erinnerungen, bei denen man sofort Appetit auf einen heißen Kakao und ein Stück Torte, einen Windbeutel oder ein großes Stück Kirschkuchen mit Sahne bekommt. Aber auch das Rätsel ließ sich lösen.