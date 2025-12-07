Multiple Sklerose zwingt Svenja Groth regelmäßig in die Knie: Symptome wie Schwindel, Wortfindungsstörungen und extreme Erschöpfung bestimmen ihr Leben. Was sie sich wünscht.

„Ich dachte, jetzt stirbst du“: Wie eine MS-Diagnose das Leben einer 45-Jährigen verändert hat

Svenja Groth lebt mit Multipler Sklerose – einer Krankheit, die ihren Alltag immer wieder abrupt zum Stillstand bringt.

Lindenberg/MZ. - Chronische Erkrankungen begleiten Menschen oft ein Leben lang – und doch bleiben viele von ihnen unsichtbar. Gerade deshalb ist es wichtig, immer wieder Raum für Geschichten zu schaffen, die zeigen, wie viel Kraft der Alltag Betroffenen abverlangt. Svenja Groth ist eine von ihnen und an Multiple Sklerose (MS) erkrankt.