Ein nicht ganz typischer Morgen bei Lisa Ziemann-Groß: Im Haus in Wansleben am See (Mansfeld-Südharz) liegt der dreijährige Henry auf der Couch. Ein Teller mit Toast und Mandarinen steht neben ihm. Er ist angeschlagen, hustet und hat Schnupfen. „Er bleibt heute zu Hause“, sagt seine Mutter. „Nachher gehen wir ein bisschen raus, aber alles in Ruhe.“ Die Ruhe muss sich die 31-Jährige auch manchmal selbst verordnen. Denn sie ist chronisch krank. „Ich fühle mich aber nicht so und vergesse das manchmal selbst.“ Die junge sportliche Frau mit braunen langen Haaren und Brille hat Multiple Sklerose (MS), eine der häufigsten Autoimmunerkrankungen bei jungen Menschen. In Deutschland sind etwa 280.000 Menschen betroffen. Für Sachsen-Anhalt gibt es keine genauen Zahlen. Allein bei der AOK, größte Krankenkasse im Bundesland, sind etwa 2.300 Versicherte betroffen.

