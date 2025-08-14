Mit einem Festakt wurde Thomas Müller-Bahlke als Direktor der Franckeschen Stiftungen in Halle verabschiedet. Auf ihn folgt mit Marianne Schröter die erste Frau im Amt.

HALLE/MZ. - Die Franckeschen Stiftungen sind ein bau- und kulturhistorisch einzigartiges Ensemble des 18. Jahrhunderts, von 1698 an errichtet als Schulstadt vor den Toren von Halle. Aber sie sind auch organisatorisch etwas Seltenes. Unter den großen Stiftungen des Landes ist das Unternehmen sozusagen das kleine gallische Dorf. Nämlich eine öffentlich-rechtliche Stiftung aus eigener Kraft. Ein Umstand, der die Stiftung beneidenswert souverän agieren lässt.