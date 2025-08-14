Um einer Kontrolle in Magdeburg zu entgehen, raste ein betrunkener Autofahrer über die A14 bis nach Barleben vor der Polizei davon.

Verfolgungsjagd bis Barleben - Stark betrunkener Autofahrer rast vor der Polizei davon

Ein Autofahrer wollte sich in Magdeburg einer Polizeikontrolle entziehen und versuchte über die A14 bis Barleben zu flüchten.

Magdeburg. - Die Magdburger Polizei hat sich Mittwochnacht eine Verfolgungsjagd mit einem Autofahrer geliefert, der sich einer Kontrolle entziehen wollte.

An der Kreuzung Albert-Vater-Straße/Europaring hatten die Beamten gegen 23.30 Uhr ein Auto gesehen, das bei Rot über die Ampel. Daraufhin wollten sie das Fahrzeug kontrollieren. Doch statt anzuhalten, wurden die Haltesignale ignoriert und der Fahrer raste erneut über eine rote Ampel davon, teilt die Polizei mit.

Auto rast mit hoher Geschwindigkeit über die A14 bis Barleben vor der Polizei davon

Mit überhöhter Geschwindigkeit sei der Pkw durch die Stadt und dann auf die Richtung A14 in Richtung Stendal gefahren. An der Anschlussstelle Dahlenwarsleben habe er die Autobahn wieder verlassen und sei weiter bis nach Barleben gefahren.

Auch auf dieser Strecke sei er zu schnell gefahren und habe dadurch unter anderem einen Bordstein touchiert. In der Schinderwuhne in Barleben hielt der Wagen schließlich an, so die Polizei weiter.

Bei noch laufendem Motor sei der Fahrer ausgestiegen und habe versucht, zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Der Mann konnte jedoch gestellt werden.

Stark betrunkener Fahrer wird gegenüber der Polizei aggressiv

Der Mann habe sich gegenüber der Polizei aggressiv und beleidigend verhalten, woraufhin ihn Handschellen angelegt werden mussten.

Es stellte sich bei der Kontrolle heraus, dass der 40-Jährige stark alkoholisiert war, so die Polizei weiter. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,55 Promille.

Darüber hinaus bestand der Verdacht, dass er zusätzlich noch Drogen genommen hat. Daher wurde eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus angeordnet. Die Polizei stellte Führerschein sowie Fahrzeugschlüssel sicher.