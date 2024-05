Alttröglitz/MZ/yve. - Am Dienstag, 14. Mai, geht es los. Das Hyzet-Museum in Alttröglitz öffnet seine Türen und startet in die Saison, dies teilt der Heimatclub Tröglitz 2000 mit. Von 14 bis 17 Uhr treffen sich dienstags Mitglieder der ehemaligen Betriebsabteilungen des VEB Hydrierwerkes. Am Dienstag ist Eröffnung, Am 21. Mai kommen die Abteilungen Kraftwerk und Wasserbetrieb.