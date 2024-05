Zeitz/MZ/ank. - In Zeitz ist am Donnerstagabend eine 88 Jahre alte Frau aus einer hilflosen Situation befreit und ins Krankenhaus gebracht worden. Dem vorausgegangen war laut einer Mitteilung aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis ein größerer Rettungseinsatz, in den Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst des Deutschen Roten Kreuzes involviert waren. Eine Bekannte der Rentnerin hatte die Rettungskräfte alarmiert, nachdem sie die Seniorin seit mehreren Tagen nicht erreichen konnte. Die Polizei versuchte zunächst, an der Wohnung der Frau mit ihr Kontakt aufzunehmen. Das sei jedoch nicht gelungen. Die Feuerwehr öffnete schließlich die Wohnungstür. Die 88-jährige Frau wurde daraufhin hilflos in ihrer Wohnung aufgefunden und sofort ins Krankenhaus gebracht.