Die Kunst- und Kulturgruppe lädt zu besonderer Lesung in die Michaeliskirche ein. Worum es dabei geht

Gottfried Lobeck und sein Leben in Zeitz: Welche Geschichten am Sonntag in St. Michael zu erleben sind

Zeitz/MZ. - Wenn am langen Wochenende der Bibliotheken in Zeitz viele verschiedene Veranstaltungen stattfinden, ist auch ein ganz besonderer Vortrag darunter. Die Veranstaltung in der Michaeliskirche wird von Mitgliedern der Kunst- und Kulturgruppe gestaltet und bietet ein eindrucksvolles Programm.