Zwölfter Platz unter mehr als 100 Dörfern: Radis hat sich bei Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ behauptet. Für Bronze und einen Sonderpreis gibt es 1.750 Euro. Wohin das fließen soll.

„Unser Dorf hat Zukunft“: Deshalb zählt Radis zu den Siegern in Sachsen-Anhalt

Ein Platz ist schon reserviert: Ortsbürgermeisterin Sandra Mannel probiert aus, wo die bronzefarbene Wettbewerbsplakette künftig hängen soll.

Radis/MZ. - Radis gehört zu den Gewinnern des Landeswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Ort hat am Wochenende in Magdeburg den zwölften Platz unter mehr als hundert Dörfern in ganz Sachsen-Anhalt belegt und wurde damit mit „Bronze“ ausgezeichnet. Zusätzlich erhielt Radis einen Sonderpreis für ihre ortsgeschichtliche Aufarbeitung. Überreicht wurden die Urkunden von Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) unter anderem an Ortsbürgermeisterin Sandra Mannel, ihre Vorgängerin Evelin Erdmann und Ortschronistin Isabella Weber. „Wir sind stolz auf das Erreichte“, sagt Mannel.