Touristenattraktion in der Krise Sanierungsoffensive bei der HSB: 340 Millionen Euro für die Rettung der Harzer Schmalspurbahnen

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor einem historischen Umbruch: 340 Millionen Euro sollen in die Sanierung der krisengeschüttelten Touristenattraktion fließen, sogar eine Elektrifizierung wird geprüft. Was bedeutet das für die Dampflok-Romantik und die Ticketpreise?

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 26.09.2025, 18:04
Fährt die Harzer Schmalspurbahn nach dem Vorbild der Schweizer Bernina-Bahn bald auch elektrisch?
Fährt die Harzer Schmalspurbahn nach dem Vorbild der Schweizer Bernina-Bahn bald auch elektrisch? Foto: dpa/imago

Wernigerode. - Einen Monat nach dem Bekanntwerden der desaströsen wirtschaftlichen Situation der Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) haben Gesellschafter und Aufsichtsrat am Freitag (26. September) den Blick in die Zukunft gerichtet und erste Weichen für eine Sanierung der maroden HSB-Infrastruktur gestellt.