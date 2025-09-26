Touristenattraktion in der Krise Sanierungsoffensive bei der HSB: 340 Millionen Euro für die Rettung der Harzer Schmalspurbahnen

Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stehen vor einem historischen Umbruch: 340 Millionen Euro sollen in die Sanierung der krisengeschüttelten Touristenattraktion fließen, sogar eine Elektrifizierung wird geprüft. Was bedeutet das für die Dampflok-Romantik und die Ticketpreise?