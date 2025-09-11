Ilse Apelt feiert in Radis ihren 103. Geburtstag. Mit klaren Worten blickt sie zurück und verrät, was ihr im hohen Alter Kraft gibt. Was sie der jungen Generation rät.

Radis/MZ. - Ilse Apelt feiert am Mittwoch in Radis in der Bahnhofstraße ihren 103. Geburtstag. „Wenn ich hier rumsitze, geht es“, sagt sie mit einem Lächeln auf die Frage, wie sie sich fühlt. Doch nur drinnen zu bleiben, das gefällt ihr nicht: „Ich möchte auch gerne noch ein bisschen herausgehen. Wenn man nur hier sitzt, das ist langweilig.“ Spaziergänge und frische Luft gehören für sie einfach dazu – auch wenn sie dabei inzwischen vorsichtiger sein muss.