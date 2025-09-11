„Habe selbst einen Kopf zum Denken“ Ortsbürgermeister in Mansfeld-Südharz: impulsiv, aber seit 30 Jahren am Ruder
Hagen Böttger ist seit 1995 Bürgermeister von Sotterhausen. Wie der gebürtige Thüringer ins Amt kam und warum er in letzter Zeit nicht mehr so schnell auf der Palme ist.
11.09.2025, 18:06
Sotterhausen/MZ. - Einer der dienstältesten Bürgermeister in Sachsen-Anhalt ist jetzt an seinem 82. Geburtstag besonders geehrt worden: Sotterhausens Ortsbürgermeister Hagen Böttger bekam von Bürgermeister Daniel Kirchner die Dankes-Medaille der Einheitsgemeinde Allstedt überreicht.