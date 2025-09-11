„Habe selbst einen Kopf zum Denken“ Ortsbürgermeister in Mansfeld-Südharz: impulsiv, aber seit 30 Jahren am Ruder

Hagen Böttger ist seit 1995 Bürgermeister von Sotterhausen. Wie der gebürtige Thüringer ins Amt kam und warum er in letzter Zeit nicht mehr so schnell auf der Palme ist.