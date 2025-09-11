weather regenschauer
  4. „Habe selbst einen Kopf zum Denken“: Ortsbürgermeister in Mansfeld-Südharz: impulsiv, aber seit 30 Jahren am Ruder

Hagen Böttger ist seit 1995 Bürgermeister von Sotterhausen. Wie der gebürtige Thüringer ins Amt kam und warum er in letzter Zeit nicht mehr so schnell auf der Palme ist.

Von Grit Pommer 11.09.2025, 18:06
Hagen Böttger (li) , seit 30 Jahren Bürgermeister in Sotterhausen, bekommt von Allstedts Bürgermeister Daniel Kirchner die Dankes-Medaille der Stadt Allstedt überreicht. Foto: G. Pommer

Sotterhausen/MZ. - Einer der dienstältesten Bürgermeister in Sachsen-Anhalt ist jetzt an seinem 82. Geburtstag besonders geehrt worden: Sotterhausens Ortsbürgermeister Hagen Böttger bekam von Bürgermeister Daniel Kirchner die Dankes-Medaille der Einheitsgemeinde Allstedt überreicht.