Runde 2: Görzig im Südlichen Anhalt hat 2024 auf Kreisebene bei „Unser Dorf hat Zukunft“ gewonnen und tritt nun auf Landesebene an. Womit punkten die Görziger? Und wann werden die Sieger verkündet?

Görzig will wieder glänzen: Wie sich das Dorf im Landeswettbewerb präsentiert

Unterricht wie früher – inklusive Rohrstock – gehörte zum Programm: Die Jury besuchte die Alte Schule in Görzig.

Görzig/MZ. - Wenn der Hahn kräht, geht’s weiter. Der besondere Klingelton vom Handy ist das Signal, dass sich die Gruppe in Bewegung setzen soll beim Rundgang durch Görzig am Dienstagvormittag. Die Jury beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hatte zwei Stunden Zeit, um sich von den Vorzügen Görzigs zu überzeugen. Der Ort hatte sich vor einem Jahr beim Kreiswettbewerb durchgesetzt und tritt nun auf Landesebene gegen 13 Dörfer an.