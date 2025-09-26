Das Naumburger Metallbau-Unternehmen Behnke hat an vielen Orten Spuren hinterlassen. Zuletzt am neuen Lern- und Erlebnisort der „Arche Nebra“. Oberbürgermeister Armin Müller besuchte nun die Firma, die 1989 gegründete wurde. Wie es dem Unternehmen geht.

Stahlskelett für ein „Ufo“ - Naumburger Metallbau-Firma trumpft mit Spezialkonstruktion auf

Mathias (2.v.r.) und Nancy Behnke (2.v.l.) führen Oberbürgermeister Armin Müller (v.l.), Wirtschaftsförderin Claudia Rößler sowie den Landtagsabgeordneten Daniel Sturm durch die neue Halle.

Naumburg - Schöne Erinnerungen bleiben und bekommen meist einen besonderen Platz. In der Halle der Firma Metallbau Behnke hängt an einer Wand eine Zeichnung einer Stahlkonstruktion, die in ein spezielles Objekt eingebaut wurde. Anfang Juli wurde am Fuße der „Arche Nebra“ das „Ufo“ eröffnet.