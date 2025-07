Neue Attraktion im Burgenlandkreis „Ufo“ im Unstruttal „abgestürzt“ - Neuer Lern- und Erlebnisort an „Arche Nebra“ zieht Blicke auf sich

Am Besucherzentrum zur Himmelsscheibe „Arche Nebra“ wird ein multifunktionaler Lern- und Erlebnisort mit markanter Form eröffnet. Was ihn so faszinierend macht und welche Turbulenzen es allerdings während der Bauzeit gab.