Wieder ein Derby: Nach der Niederlage gegen Bernburg möchten sich die Handballer des HC Aschersleben im Regionalliga-Punktspiel in Köthen steigern. Der HCA-Trainer glaubt an eine spannende Partie.

Auswärtsspiel für HC Aschersleben: Wie sich die Handballer gegen Köthen steigern wollen

Die Handballer vom HC Aschersleben, hier mit Paul Hoffmann beim Wurf, reisen am Sonnabend zum Auswärtsspiel nach Köthen.

Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben stehen vor einem wichtigen Derby: Am morgigen Sonnabend gastieren die „Alligatoren“ bei der HG 85 Köthen. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt wollen die Schützlinge von Trainer Martin Wartmann in der Heinz-Fricke-Halle trotz des nicht nach Wunsch verlaufenen Saisonstartes nicht mit leeren Händen abreisen.