EIL:
Handball-Regionalliga Auswärtsspiel für HC Aschersleben: Wie sich die Handballer gegen Köthen steigern wollen
Wieder ein Derby: Nach der Niederlage gegen Bernburg möchten sich die Handballer des HC Aschersleben im Regionalliga-Punktspiel in Köthen steigern. Der HCA-Trainer glaubt an eine spannende Partie.
26.09.2025, 16:30
Aschersleben/MZ - Die Handballer des HC Aschersleben stehen vor einem wichtigen Derby: Am morgigen Sonnabend gastieren die „Alligatoren“ bei der HG 85 Köthen. Nach drei Niederlagen zum Saisonauftakt wollen die Schützlinge von Trainer Martin Wartmann in der Heinz-Fricke-Halle trotz des nicht nach Wunsch verlaufenen Saisonstartes nicht mit leeren Händen abreisen.