Zeitzer Innenstadt im Wandel Geradezu großstädtisch wurde die Wendische Straße in Zeitz vor 100 Jahren: Was besonders ins Auge fiel
Vor 100 Jahren wurde die Wendische Straße in Zeitz zu einer modernen, lebendigen Geschäftsstraße, in der das Angebot keinen Wunsch offen ließ. Welche Geschäfte es gab.
04.01.2026, 13:54
Zeitz/MZ. - Vor genau einem Jahrhundert vollzog die Wendische Straße an ihren Eingängen einen beachtlichen Wandel ihres Gesichts. In den „Goldenen Zwanzigern“ entstanden dort moderne Wohn- und Geschäftshäuser von selbstbewusst großstädtischem Zuschnitt.