weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Zeitz
    4. >

  4. Zeitzer Innenstadt im Wandel: Geradezu großstädtisch wurde die Wendische Straße in Zeitz vor 100 Jahren: Was besonders ins Auge fiel

Zeitzer Innenstadt im Wandel Geradezu großstädtisch wurde die Wendische Straße in Zeitz vor 100 Jahren: Was besonders ins Auge fiel

Vor 100 Jahren wurde die Wendische Straße in Zeitz zu einer modernen, lebendigen Geschäftsstraße, in der das Angebot keinen Wunsch offen ließ. Welche Geschäfte es gab.

Von Petrik Wittwika 04.01.2026, 13:54
Kurz vor der weiteren Umgestaltung der Wendischen Straße als Teil des Zeitzer Boulevards entstand 1971 diese Aufnahme.
Kurz vor der weiteren Umgestaltung der Wendischen Straße als Teil des Zeitzer Boulevards entstand 1971 diese Aufnahme. Foto: Archiv Petrik Wittwika

Zeitz/MZ. - Vor genau einem Jahrhundert vollzog die Wendische Straße an ihren Eingängen einen beachtlichen Wandel ihres Gesichts. In den „Goldenen Zwanzigern“ entstanden dort moderne Wohn- und Geschäftshäuser von selbstbewusst großstädtischem Zuschnitt.