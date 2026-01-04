Zeitzer Innenstadt im Wandel Geradezu großstädtisch wurde die Wendische Straße in Zeitz vor 100 Jahren: Was besonders ins Auge fiel

Vor 100 Jahren wurde die Wendische Straße in Zeitz zu einer modernen, lebendigen Geschäftsstraße, in der das Angebot keinen Wunsch offen ließ. Welche Geschäfte es gab.