In Rasberg sorgen nächtliche Streifzüge von Wildschweinen für umgepflügte Gärten. Wovor die Stadt Zeitz warnt und warum gerade jetzt Vorsicht geboten ist.

„Einfach toll, so etwas zu erleben“, meint der Hobby-Fotograf Thomas Fischer. Er traf die Frischlinge am Rasberger Sportplatz. Einige Rasberger sehen das anders. Denn die Wildschweine haben einige Gärten in eine Kraterlandschaft verwandelt.

Zeitz/MZ. - Die Stadt Zeitz warnt eindringlich vor unbedachten Begegnungen mit Wildschweinen. „Jetzt ist die Zeit des Nachwuchses, also der Frischlinge“, erklärt Stadtsprecher Lars Werner. Deshalb appelliert er an alle Bürgerinnen und Bürger, beim Spazierengehen – insbesondere beim Gassigehen mit Hunden – besondere Vorsicht walten zu lassen.