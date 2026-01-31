In der Hettstedter Puschkinstraße ist in der Nacht zu Samstag ein geparkter Pkw in Flammen aufgegangen. Das Fahrzeug brannte vollständig aus, der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Branddelikts.

Hettstedt/MZ/FRS. - Am frühen Samstagmorgen ist es in der Puschkinstraße in Hettstedt zu einem größeren Feuer gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei setzten Unbekannte gegen 2.10 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw in Brand. Das Feuer griff rasch um sich, sodass das Fahrzeug vollständig ausbrannte.

Polizei schätzt Schaden auf 30.000 Euro

Der entstandene Schaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Die Hettstedter Feuerwehr war im Einsatz und konnte das Feuer löschen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brand, wie es im Amtsdeutsch heißt, aufgenommen.