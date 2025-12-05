Verbraucherschützer aus Sachsen-Anhalt raten vom regelmäßigen Verzehr bestimmter Teile von Wildtieren ab. Sie könnten gefährliche Stoffe enthalten. Wer besonders gefährdet ist und was das für den Weihnachtsbraten bedeutet.

Durch das Wühlen im Boden nehmen Wildschweine häufig Giftstoffe auf. Wer regelmäßig Wildfleisch ist, sollte daher einige Hinweise beachten.

Halle/MZ - Wildschweine sind nicht besonders wählerisch, was ihre Nahrung betrifft. Auf der Suche nach Wurzeln und Würmern versenken sie ihre Rüsselschnauze gerne mal tief im Waldboden. Beim Verspeisen solcher vermeintlicher Leckerbissen aus dem Erdreich nehmen sie jedoch auch Giftstoffe auf. Denn die überdauern hier besonders lange – und sie können auch für Wildbret-Liebhaber gefährlich werden. Zumindest dann, wenn das Tier aus bestimmten Regionen Sachsen-Anhalts stammt.