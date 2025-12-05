Trotz laufender Sanierung zeigt die Quedlinburger Stiftskirche im Hochchor Exponate des Domschatzes – und Forschungsergebnisse zur Ausmalung des Kirchenraums.

Detail aus dem romanischen Sandsteinfries im Mittelschiff der Stiftskirche: gelber Drache mit blauer Binnenzeichnung (Rekonstruktion)

Quedlinburg/MZ - So wie noch nie, nämlich von allen Seiten, können fünf der 60 Einzelobjekte des berühmten Domschatzes derzeit in der Stiftskirche in Quedlinburg betrachtet werden. Sie wurden für die Interimsausstellung „Schatz im Raum“ ausgewählt, um die Zeit bis zur Wiedereröffnung der beiden Schatzkammern, die derzeit saniert werden und nicht zugänglich sind, zu überbrücken. Im Hochchor der Kirche wurde die kleine Schau eigens eingerichtet und am Donnerstag der Presse vorgestellt.