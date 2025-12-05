weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Stiftskirche Quedlinburg: Kostbarer als Gold

Stiftskirche Quedlinburg Kostbarer als Gold

Trotz laufender Sanierung zeigt die Quedlinburger Stiftskirche im Hochchor Exponate des Domschatzes – und Forschungsergebnisse zur Ausmalung des Kirchenraums.

Von Anja Falgowski Aktualisiert: 05.12.2025, 10:09
Detail aus dem romanischen Sandsteinfries im Mittelschiff der Stiftskirche: gelber Drache mit blauer Binnenzeichnung (Rekonstruktion)
Detail aus dem romanischen Sandsteinfries im Mittelschiff der Stiftskirche: gelber Drache mit blauer Binnenzeichnung (Rekonstruktion) (Foto: LDA Sachsen-Anhalt/Arnold)

Quedlinburg/MZ - So wie noch nie, nämlich von allen Seiten, können fünf der 60 Einzelobjekte des berühmten Domschatzes derzeit in der Stiftskirche in Quedlinburg betrachtet werden. Sie wurden für die Interimsausstellung „Schatz im Raum“ ausgewählt, um die Zeit bis zur Wiedereröffnung der beiden Schatzkammern, die derzeit saniert werden und nicht zugänglich sind, zu überbrücken. Im Hochchor der Kirche wurde die kleine Schau eigens eingerichtet und am Donnerstag der Presse vorgestellt.