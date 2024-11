Jahrzehnte verschollen, ist der Domschatz seit 1993 wieder in Quedlinburg zu sehen. Willi Korte, Historiker, Jurist und zentraler Akteur bei der Rückführung des geraubten Kunstguts, übergibt Unterlagen an die Stadt. Warum ihm das wichtig ist.

Quedlinburg/MZ. - Sie füllten zwei große Kisten im Haus von Willi Korte: die Unterlagen rund um das Auffinden und die Rückkehr von Teilen des Quedlinburger Domschatzes, die im April 1945 gestohlen worden waren. Jetzt ist der Jurist, Historiker und zentrale Akteur bei der Rückführung des Kunstgutes, das wieder in der St.-Servatii-Kirche zu sehen ist, erneut in der Welterbestadt zu Gast gewesen, hat Unterlagen mitgebracht - und einen Einblick in diese gegeben.

Archivunterlagen, Prozessakten, Fotos oder Filme - Stück für Stück stellt Willi Korte das Material rund um den Domschatz-Fall dem Archiv der Stadt Quedlinburg zur Verfügung. „Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass die Unterlagen nach Quedlinburg kommen und hier bewahrt bleiben“, sagte Korte bei einem öffentlichen Gesprächsabend, zu dem die Stadt in das Rathaus eingeladen hatte.

Domschatz-Krimi: Warum gibt Historiker die Unterlagen nach Quedlinburg?

Es sei ihm auch wichtig, dass man - wann immer eine Frage auftaucht - „Gelegenheit hat, im Archiv das eine oder andere nachzulesen“. Er habe schon erlebt, „dass die eine oder andere Legende entsteht“, sagte der Ehrenbürger der Stadt Quedlinburg, der diesmal bei seinem Besuch hauptsächlich Akten des Zivilprozesses gegen die Erben Joe Meadors mitgebracht hat. Meador, amerikanischer Offizier, hatte zwölf Stücke des Domschatzes - darunter das Samuhel-Evangeliar, eine Prachthandschrift - gestohlen und nach Hause nach Texas geschickt.

„Es ist angezweifelt worden, was den Dieb angeht“, sagte Willi Korte. So wurde etwa spekuliert, ob Meador wie im Film „Monuments Men“ thematisiert, die wertvollen Kunstschätze vor Altnazis habe in Sicherheit bringen wollen. Historische Dokumente und Zeugenaussagen aber zeigten, Meador habe den Militärdienst ab der Landung in der Normandie benutzt, „um quer über den halben Kontinent zu plündern und zu klauen“, stellte Korte klar. Und er habe das bis in die Nachkriegszeit fortgesetzt, etwa aus einer Villa in Frankreich, wo er untergebracht gewesen sei, das Tafelsilber mitgehen lassen. Dafür war ihm auch der Prozess gemacht worden. Dass er auch den Domschatz gestohlen hatte, kam erst nach seinem Tod ans Licht, als seine Erben Kunstgüter verkaufen wollten.

Krimi um Domschatz Quedlinburg: Was passiert mit den Unterlagen?

In der juristischen Auseinandersetzung mit den Erben, die durch amerikanische Anwälte geführt wurde, sei es ihm darum gegangen, zum einen die Geschichte zu rekonstruieren und zum anderen noch eine Spur zu den noch fehlenden Stücken zu finden, berichtete Willi Korte. Letzteres - verschollen blieben ein Reliquienkreuz und ein Flakon aus Bergkristall - sei bis heute nicht gelungen. „Ich sollte die Sachen vielleicht gar nicht abgeben“, sagte Korte mit Blick auf die mitgebrachten Akten und einem Schmunzeln, „ich bin ja noch nicht fertig.“ Mit den heutigen Möglichkeiten über Social Media könnte die Suche noch einmal verbreitet werden, sagte der Historiker. Jedes der Objekte habe für sich eine überragende kunstgeschichtliche, religionsgeschichtliche Bedeutung. Er sprach sich aber ganz klar dagegen aus, Stücke zurückzukaufen, „Diebesgut nicht zu adeln, indem man ihm einen Marktwert zuordnet“. Gezahlt werden könnte den „aktuellen Besitzern von gestohlenem Kunstgut“ allenfalls eine kleine Aufwandsentschädigung, „aber mehr auch nicht“.

Die Geschichte des Raubes des Domschatzes lässt sich auch in dem Buch „Quedlinburg - Texas und zurück“ nachlesen. Korte signierte zum Gesprächsabend zehn mitgebrachte Exemplare, die Zuhörer zu einem selbst gewählten Preis erwerben konnten. Der Erlös geht an das Domschatz-Projekt „Schüler lehren Schüler“.

Die von Willi Korte übergebenen Zeitzeugnisse werden im Archiv bearbeitet. „Die Kollegen sind dabei, die Unterlagen zu ordnen, zu erfassen, so dass sie zugänglich gemacht werden können“, so Uta Siebrecht, Leiterin der Städtischen Museen und Archive.

Beim Gesprächsabend signiert der Historiker sein Buch. Foto: Korn

Krimi um Domschatz Quedlinburg: Was war passiert?

Er gilt als bedeutendster Kirchenschatz des Mittelalters: der von den Ottonen gestiftete Domschatz Quedlinburg. Nachdem im Zweiten Weltkrieg erste Bomben der Alliierten auf Deutschland fielen, wurde er aus der Kirche St. Servatii ausgelagert, in Kisten verpackt und in eine Höhle unter der Altenburg gebracht. Dort geriet er dem in Quedlinburg stationierten US-Amerikaner Joe Thomas Meador in die Finger, der zwölf Teile stahl und zu seiner Familie in die texanische Kleinstadt Whitewright schickte.

Nach seiner Rückkehr nach Amerika soll Meador, ein studierter Kunsthistoriker, die Schätze in seiner Wohnung in Dallas aufbewahrt und Stücke anderen nur zu wenigen besonderen Anlässen gezeigt haben. Nach seinem Tod versuchten seine Erben, Teile des Schatzes zu verkaufen.

Ein Hinweis von dem Oberkustus der Museen in Westberlin, der den Historiker und Juristen Willi Korte ins Vertrauen gezogen hatte, brachte Korte auf die Spur des Schatzes. Er folgte dieser beharrlich - schließlich bis zu einer Bank in Whitewright, in deren Tresor sich im Sommer 1990 die meisten verschollenen Stücke fanden.

Domschatz Quedlinburg: So ist er zurückgekehrt

Mit den Erben Meadors kam es 1991 zu einer außergerichtlichen Einigung. Vorausgegangen waren Verhandlungen, an denen unter anderem der Generalsekretär der Stiftung der Länder, Willi Korte und der damalige Quedlinburger Pfarrer Friedemann Goßlau teilnahmen. Die Erben Meadows gaben die Stücke, die mit Quedlinburg in Verbindung gebracht werden konnten, gegen eine Geldzahlung von etwa drei Millionen Dollar zurück. Die Staatsanwaltschaft in Dallas hatte sie wie ihren Anwalt wegen Hehlerei vor Gericht bringen wollen; das scheiterte aber an der Verjährungsfrist.

Die Schatzstücke wurden untersucht und zunächst in München und Berlin ausgestellt, ehe sie nach Quedlinburg zurückkehrten. Seit dem 19. September 1993 sind sie wieder in der Schatzkammer der Stiftskirche St. Servatii zu sehen.